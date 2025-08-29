AKP'li isim tüm gerçekleri açıkladı! Asıl amacın ne olduğu ortaya çıktı

AKP’li Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, süreç komisyonu toplantısının gerçekleştiği gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Sayan, “terörsüz Türkiye” söylemine destek verdiğini ancak sürecin Öcalan merkezli ilerlemesine karşı olduklarını ifade etmişti.

AKP’li Savcı Sayan karşı çıktığı komisyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Sayan “Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek isteyenlere asla fırsat vermemeli, bu oyunu görüp yüksek sesle karşı çıkmalıyız” dedi.

AKP’li Savcı Sayan’ın açıklaması şöyle:

“UYARI VE ELEŞTİRİ…

BÜYÜK OYUNU GÖRMEK ZORUNDAYIZ..

Çözüm süreci için kurulan komisyon, milletin beklediği gibi terörü bitirmek için hızlı ve kararlı adımlar atmak yerine, işi anayasa ve demokratik sorunlar adı altında sürekli oyalamaya götürmektedir.

Bu oyalanma boşuna değildir; birileri Türkiye üzerinde farklı ve karanlık planlar yapmaktadır.

Komisyonun asli görevi terörü sonlandırmak iken, PKK, DEM ve CHP içindeki bazı unsurlar bu süreci baltalamak için türlü yollar denemekte, Amerika ve İsrail’in güdümündeki projelerle masayı gereksiz gündemlerle meşgul etmektedir.

İşi bilerek ağırdan alıp, milletin umutlarını söndürmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız.

Eğer yarın AK Parti ve MHP kanadı çıkıp “Suriye’de silahlar bırakılmadıkça biz de bu komisyonda tek adım atmayacağız” derse, hiç kimse şaşırmasın.

Çünkü bu komisyonun oyalama düzeni artık saklanamaz bir hale gelmiştir.Asıl büyük mesele şudur: Amerika ve İsrail’in desteğiyle hem Türk hem de Kürt milliyetçiliği bilinçli şekilde kışkırtılmaktadır.

Amaç, büyük şehirlerde gençlerimizi birbirine kırdırmak, Türkiye’yi Suriye bataklığına çevirmektir.

Bizim uyanık olmamız gereken nokta budur. Bu kirli plana karşı hep birlikte dik durmazsak, yarın çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacağız.

Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek isteyenlere asla fırsat vermemeli, bu oyunu görüp yüksek sesle karşı çıkmalıyız.

Kim ki bu gerçeği görmezden geliyor, bilinsin ki ya gaflet içindedir ya da ihanetin ortağıdır.”