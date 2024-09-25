AKP'li isim uçaktan indiğinde hastaneye kaldırıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldi. AKP Fatih Şahin havaalanında rahatsızlandı ve Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

UÇAKTAN İNİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Türkiye Buluşmaları kapsamında çeşitli programlara katılmak üzere Muğla’ya gelen Şahin'i partililer Dalaman Havalalanı'nda karşıladı. Uçaktan indikten sonra rahatsızlanan Şahin, hastaneye kaldırıldı. AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" dedi.