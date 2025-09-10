AKP'li isim vatandaşa sövdü! Skandal sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isim vatandaşa sövdü! Skandal sözler

AKP etkinliklerinde adından söz ettiren Serdar Tuncer, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Sumud Filosu hakkındaki soruya küfür ederek yanıt verdi.

AKP etkinliklerinin tanınan yüzü Serdar Tuncer, “Neden Türkiye'den gemi kalkmıyor?” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı. Tuncer, “Bu sorunun muhatabı ben miyim? Senin yüzünden kalkmıyor p....k, kaldırsaydın bir gemi” dedi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, birçok ülkenin desteğiyle İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı.

Filoda, İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau gibi isimler yer alıyor.

44’ten fazla ülkenin destek verdiği filoda Türkiye’den herhangi bir teknenin bulunmaması dikkat çekti.

Son Haberler
Aşk-ı Memnu oyuncusu ekrana geri döndü. Görenler tanıyamadı
Aşk-ı Memnu oyuncusu ekrana geri döndü. Görenler tanıyamadı
Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'
Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü
Adıyaman Belediyesi'nden iki mahallede eş zamanlı altyapı çalışması
Belediye eş zamanlı çalışma başlattı!
Restoranda işe alınmayan genç dehşet saçtı
Restoranda işe alınmayan genç dehşet saçtı