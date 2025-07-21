AKP'li isim vatandaşlara hakaret etti! Böyle pişkinlik görülmedi

İktidara yakınlığıyla bilinen AKP'li Sevda Türküsev, kredi çekip tatile gidilmesine ilişkin katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.

Kendisine kredi çekip tatil gidenlerle ilgili soru yöneltilince Türküsev, "Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekalı bunlar. Yaşlanınca ben de onun gibi olacağım herhalde" diyerek yanıt verdi.

"AĞLIYORSUNUZ PARA YETMİYOR DİYE..."

"Arkadaşlar kredi çekip tatile gitmek, gerçekten siz hayatı paranoyaya bağlamışsınız demek” diyen Türküsev, “Kredi çekip tatile gittiğinizde borç yükünün altına giriyorsunuz. Belli bir geliri olan, kirada oturan kişiler kredi çekip tatile gidiyor. Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye" sözlerini sarf etti.

"GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ..."

4 kişilik bir ailenin tatil masrafının en az 100 ila 150 bin TL olduğu Türkiye'de tatile gitmek için kredi çekenlere hakaret eden Türküsev'e Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin "Biz bu hanımefendi gibi kimseye hakaret edemeyiz ama 'geri zekalıya anlatır gibi' anlatabiliriz artık literatüre girdi bu" diyerek yanıt verdi.

Şirin, açıklamasının devamında şunları söyledi,

"Şöyle ifade edelim hanımefendiye; Türkiye'de çalışan kesimin yarısı açlık sınırının altında, ona yakın ücretleri ve emekliyi de hesaba kattığımızda Türkiye'nin yüzde 65'i-70'i açlık sınırı ya da ona yakın durumlarda yaşıyor.

86 bin lira yoksulluk sınırı, 26 bin lira açlık sınırı ve insanlar evine ekmek götüremiyor, siz bu insanlar geri zekalı mı bu insanlar kredi çekip tatile gidiyor diyorsunuz. İnsanlar demek ki bu insani, insan onuruna yaraşır hakkı olan tatil yapabilme hakkını kullanamıyor demek ki.

Bu halk 3 tarafı denizlerle çevrili cennet vatanda ayağını denize sokamıyor.

Çoluğu çocuğu istiyorsa, kendini sıkıntıya sokma pahasına tatil de alabilir insanlar, anne bana sonuçta bu insanlar."