AKP'li isim yardım kolilerini reklamı için kullandı. Okulda skandal!

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
AKP'li isim yardım kolilerini reklamı için kullandı. Okulda skandal!

İstanbul Esenyurt’ta okullarda dağıtılan ramazan kolilerine AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in isminin yazılması büyük tepki topladı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde okullarda dağıtılan ramazan kolilerine AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in ismi yazıldı.

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda maddi durumu yetersiz öğrencilere ramazan kolisi dağıtılacağını duyurdu.

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Okul yöneticilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere haber verilmesi istendi.

Kolilerde AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in isminin yer aldığı görüldü.

Bazı öğretmenlerin kolilerdeki yazının sökülerek dağıtılması gerektiği söylenmesine rağmen koliler, okul müdür ve müdür yardımcıları tarafından dağıtıldı.

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