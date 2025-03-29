AKP'li isimden AKP'lileri ayağa kaldıracak sözler 'Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne büyük rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ardından tutuklanması ile başlayan protestolar tüm yurtta devam ediyor. Birçok siyasiden ise sürece ilişkin açıklama ve yorum gelmeye devam ederken eski AKP'li Mehmet Metiner'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı açıklamada vatandaşları sokağa döken sürece karşısında AKP'lilerin yeterince tepki göstermediğini ve sessiz kaldığını savundu. Mehmet Metiner dikkat çeken açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte yalnız bırakıldığını söyledi.

"REİS SADECE YALNIZ BIRAKILMADI, İÇERİDEN DE VURULDU"

Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında

"Gezi sürecinde hiç kimse çıkıp konuşmadı. 17/25 Aralık’ta hiç kimse çıkıp konuşmadı. Uzunca bir süre hem de. Ekranlara çıkıp konuşan bir kaç kişinin dışında herkes derin bir suskunluğa gömüldü.

FETÖ ile mücadele sürecinde Reis kendisine alenen destek veren bir kaç kişinin dışında yalnızdı. Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu. Kendi içimizdeki muhalefet daha kıyıcıydı.

15 Temmuz’da onlar meydanlarda yoktu. 16 Temmuz’un mücahitleri olarak zuhur ettiler. Ama onlar hep bir yolunu bulup itibarlı katlarda oldular.

Şimdi de birkaç kişinin dışında çıkıp konuşan, tepki veren yok. Derin bir sessizlik çölündeyiz. En itibarlı katlarda olanlardan çoklarının bir tek paylaşımı bile yok.

Tebrik ediyorum kendilerini. Pek bir akıllılar, vesselam!" ifadelerini kullandı.