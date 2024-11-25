AKP'li isimden Bahçeli'ye 'Kürt Sorunu' göndermesi. PKK'lı Remzi Kartal ile yemek yemişti

Terör örgütü PKK mensubu Remzi Kartal'la yemek yediği için büyük tepki gören AKP'li Hüseyin Yayman, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kartal, Bahçeli'ye, "Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası" kitabını hediye etti.

PKK'lı Remzi Kartal'la yemek yiyen AKP Hatay Vekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

AKP'li Hüseyin Yayman, terörist ile görüşmesini de, "Gazeteci ve akademisyen olarak görüştüm” ifadelerini kullanarak TBMM'de savunmuştu.

Yayman, gerçekleştirdiği ziyarette kaleme aldığı "Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası" kitabını Bahçeli'ye hediye etti.

"BEYEFENDİYİ ZİYARET EDEREK KİTABIMIZI TAKDİM ETTİM"

Yayman, yaptığı görüşmeyi de X hesabından duyurdu. Yayman, paylaşımına Devlet Bahçeli'yi de etiketleyerek şu notu düştü:

"MHP Genel Başkanı, Değerli Büyüğüm Sn. @dbdevletbahceli

Beyfendiyi ziyaret ederek kitabımızı takdim ettim Gazi Üniversitesi İİBF’de asistanlığımdan bu yana destek ve şefkatlerini esirmeyen Değerli Büyüğüm ve Hocam Devlet Bahçeli beye hüsnü kabülleri için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim.."

MHP Genel Başkanı, Değerli Büyüğüm Sn. @dbdevletbahceli Beyfendiyi ziyaret ederek kitabımızı takdim ettim



Gazi Üniversitesi İİBF’de asistanlığımdan bu yana destek ve şefkatlerini esirmeyen Değerli Büyüğüm ve Hocam Devlet Bahçeli beye hüsnü kabülleri için teşekkürlerimi ve… pic.twitter.com/DNCW5mIJn5 — Hüseyin Yayman???????? (@HuseyinYayman) November 19, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yıllar önce terör örgütü PKK’lı Remzi Kartal ile görüştüğü gerekçesi ile tutuklandı. Ancak AKP'li Hüseyin Yayman'ın terör örgütü PKK mensubu Remzi Kartal'la yemek yediği ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf:

Kasım ayının başında yapılan TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile PKK'lı Remzi Kartal'ın yemek yediğini hatırlatarak "Belediye Başkanımız Ahmet Özer, terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi?" diye tepki göstermişti.