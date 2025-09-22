AKP’li isimden CHP’nin kurultayı sonrası flaş sözler: Truva atlarıyla sonuç alınamıyor

CHP’nin “Darbeye ve Kayyıma Hayır” sloganıyla düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı.

Özgür Özel ve MYK’sının “güvensizlik oyu" almasının ardından yapılan Genel Başkanlık seçiminde, Özel geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu seçimleri ise blok listeyle yapıldı. PM ve YDK’dan birer üye değişti.

Yargı süreçleriyle mücadele eden CHP yönetiminin güven tazelediği şeklinde değerlendirilen olağanüstü kurultay hakkında AKP’den dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

AKP MYK Üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Abdulkadir Selvi’nin yazısı dahil, dün gerçekleşen CHP Kurultayı sonrasında yapılan yorumlar, yazılan yazılar, bin yıldır bu coğrafyada yaşanan ve başvuranı dahil herkesi yoran sert iktidar çatışmaları süreçlerinde kullanılan kimi yöntemlerin çok ters teptiğini, sanıldığı gibi rakibi zayıflatmadığını, tersine güçlendirdiğini söylüyordu.

Kılıç kalkan çağı çoktan kapandı. Yapay zeka çağındayız ve herkesin kalesini tahkim etmesi için sınırsız imkân, çare ve alternatif var.

Kale artık içeriden fethedilemiyor!

Kalenin içeriden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor.

Bu yöntemler çünkü, siyasette, medyada filan kullanılan Truva atlarına bir ekmek kapısı olmaktan öteye gidemiyor!

Umarım bu son tecrübeden sonra herkes işine gücüne bakar.

Bu arada yeri gelmişken şunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var:

Son iç tecrübenin ışığında dış Suriye politikasının gözden geçirilmesi ve 'Truva Atı' kullanma stratejisinin kötü birer kopyası olmaktan öteye geçemeyecek taktik ve stratejilerden vazgeçilmesi gerekir!

Truva atlarına bu çağda güvenmek hep hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmıştır!"