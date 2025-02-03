AKP'li isimden çok konuşulacak itiraf! Vatandaşın tepkisi milletvekilini gerdi...

AKP’li bazı vekillerin ıstakozlu yemek fotoğrafları, 22 bin 204 TL ile geçimini sürdüren milyonlarca vatandaş tarafından büyük tepki çekmişti. Bu tepkiler ise vekilleri rahatsız etti. AKP’li vekil Asuman Erdoğan, dijital şiddete uğradıklarını savunarak, “Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘zıkkım yiyin’ yazıyorlar” diyerek sorununu dile getirdi.

“BİR FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM, HEMEN ALTINA ‘ZIKKIM YİYİN’ YAZIYORLAR”

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, milletvekillerinin sosyal medyada siber zorbalığa uğradıklarını açıkladı. Dijital şiddete uğradıklarını belirten Erdoğan, “Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘zıkkım yiyin’ yazıyorlar” ifadeleri ile tepki gösterdi.

MİLLET GEÇİNEMİYOR, ISTAKOZ PAYLAŞIMI VE MANGAL PARTİSİ YAPILMIŞTI

Açlık sınırının 22 bin TL’ye dayandığı ortamda yaşam gittikçe zorlaşıyor. Öyle ki 12 bin 469 TL ile emekliler, 22 bin 20 TL ile asgari ücretliler geçim derdini derinden hissediyor. Bu noktada AKP’li vekillerin ‘ıstakoz’ ve ‘mangal partili’ görüntüleri vatandaşın tepkilerine neden olmuştu.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmıştı. Bursalı’nın bu paylaşımı uzun süre gündem damga vururken, tepkilere neden olmuştu.

Bütçe görüşmeleri sürerken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenlemişti. Ataman, yöresel yemek olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekillerine yapmıştı. O görüntüler ise sosyal medyada tepki çekmişti.