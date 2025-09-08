AKP'li isimden çok konuşulacak kayyum itirafı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir kurul atandı. Kararın ardından CHP’liler protesto gösterileri düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gürsel Tekin, protestoların sürdüğü parti binasında açıklamalarda bulundu.

"VALLAHİ BİLLAHİ YANLIŞ YAPIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Yanlış yapıyoruz... Vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Sayan açıklamasında şunları söyledi,

“Devlet kendi memurları ve hâkimi gözetiminde seçimi yeniler. Ama biz ne yapıyoruz? Rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz. Bu yöntemle ne sonuç alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz.

Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı? Devlet, İstanbul seçimlerini iptal edince seçim yenilenmişti. Şimdi de aynı yolu izlemek gerekir. Hile yapanlar da ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Ne aklım alıyor ne de gönlüm razı oluyor" ifadelerini kullandı.