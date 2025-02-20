AKP’li isimden emekliye ikramiye açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İklim Kanunu yasa teklifiyle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılan bir düzenleme var mı sorusunu yanıtladı.

Güler, “Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Dolayısıyla Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir... Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi “ dedi.

Öte yandan, yarın gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında emeklilerin bayram ikramiyelerinin artışıyla ilgili görüşme gerçekleşeceği yönünde bilgiler kamuoyunun gündemine gelmişti.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR

Geçtiğimiz sene emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu rakamın artırılması bekleniyordu.

Emekli vatandaşların bayram ikramiyesi artışında muhtemel senaryolar ise şöyle şekillenmişti:

%15,75 artış: 3.472 TL

%30 artış: 3.900 TL

%35 artış: 4.050 TL

%40 artış: 4.200 TL

%50 artış: 4.500 TL

Bayram ikramiyelerine hak kazananlar ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alan kişiler olacak. 1 Mart tarihinden itibaren emekli olanlar da bu imkândan yararlanabilecek.