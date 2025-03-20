AKP’li isimden Erdoğan’a zehir zemberek sözler!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün 3 soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasına muhalefet içerisinden de tepkilere gelse de AKP’li isimlerde tepkilerini dile getiriyor. AKP’li eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu’na yapılan operasyona ilişkin, Erdoğan’ı işaret ederek sert sözlerde bulundu. Kocabıyık, “Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” dedi.

DERVİŞOĞLU’NUN KONUŞMASINI GÖSTERDİ, ERDOĞAN’I SERT HEDEF ALDI

AKP’nin eski ağır toplarından biri olan 25 ve 26’ıncı dönem Milletvekili Hüseyin Kocabıyık X hesabı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, “Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok! Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında tarihi bir konuşma yapıyor. En başta AKP’liler bu konuşmayı tekrar tekrar okusunlar” dedi.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise tahsilimi Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de bitirdi. AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesini tamamladı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik görevini yürüttü. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı. 2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yaptı. AKP’de 25 ve 26’ıncı dönem İzmir Milletvekilliği’ni yaptı.



Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görevlerini yaptı.