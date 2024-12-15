AKP'li isimden flaş erken seçim açıklaması

Suriye’deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, “Suriye’deki Rejim Talibanlaşırsa bu felaket. Afganistan’da Rusya işgali bittikten sonra karışıklıklar yaşandı. Sonra Afganistan’da iç karışıklıklar yaşandı. Suikastlar oldu. Cihada karşı omuz omuza çarpışanlar cehalet sebebiyle birbirlerini öldürdüler. Şimdi orada Taliban var. Kız çocuklarına okumayı yasakladılar. Böyle bir rejim Suriye’de olmaz. Başındaki adam bunu söylüyor. Ama bu sözde kalabilir. HTŞ, IŞİD gibi davranırsa Suriye bölünür. Suriye’ye demokratik sistemin kurulması lazım.

Biz onlara yol gösterebiliriz. Atak davranmamız lazım. Resmi veya gayriresmi. Atanan kişi kimse arkadaşlarımız gidecekler. Suriye’nin yeniden yapılanmasında Türkiye adına yardım edecek. İnşallah böyle yapılır” ifadelerini kullandı.

“YENİ ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Arınç, “Yeni bir anayasa ama nasıl bir anayasa? Bu bizim eskiden beri bir hülyamız. Bizim dindarların hayali vardı. Ayasofya açılsa diye açıldı. Bu yüzden Erdoğan’a şükran borcumuz var. Bu bizim hayalimizdi. Siyaseten de bizim 60’lardan beri darbeler gördüğümüzden beri 62 anayasası geldi. Bir sistem getirdi. Sonra 80’de bir sistem geldi. Biz bunları dayatma olarak gördük. Darbeyi yapanlar anayasa oluşturmuş dedik ama bu günlere kadar geldik. Hala yürürlükte olan anayasa 82 anayasası. Bu 180 madde 3 de ikisi değişti. En son 2000’de 2001’de değişmiş olması lazım. Şimdi bu değişikliklerle kalan maddeler arasında uyumsuzluklar var. Yeni çağdaş demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var.

Anayasanın amacı ne olacak? Kısa bir anayasa olması lazım. Ama anayasa, halk oylamasına sunulmalı” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE NEZAKET İÇİNDE OLUNMALIDIR”

Siyasetteki yumuşama ve hakkında konuşan Arınç, “Yumuşama olması gerekendir. Buna ihtiyacımız var. Bir siyasetçinin muhalefetten birinin elini sıkması bile garipseniyor. Bir siyasetçi (Bahçeli) konuşan siyasetçileri uzun uzun alkışlıyor. Diğer siyasetçiler ise yan yan bakıyor. (Müsavat Dervişoğlu) sertlik nefret söylemleri hiçbir siyasetçide yakışmaz. Ama üzerine üzerine gidip elinde ne varsa karşı tarafa atmanın siyasette yeri yok. Siyasette nezaket içinde olunmalıdır. Yumuşama konusunda Erdoğan’da istekli. Bunun devam etmesi lazım” dedi.

“BENCE ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOK”

Erken seçim hakkında konuşan Arınç, “Bence erken seçime ihtiyaç yok. Orada da önleme ihtiyaç var. Erdoğan son kez aday olabilir diyorlar. Bu insanın kulağına kar suyu kaçırmaktır. Düşünmediği bir şeyi bile aklına getirmektir. Bu doğru değildir. Erdoğan bir daha aday olsun o müstesna insandır diye ortaya bir şey atıyor. Erken seçim derken Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istiyorlar. Buna gerek yok. Erken seçime ihtiyaç duyulursa buna Meclis karar verir. Hakkı var o zaman kullanırsa kullanır” dedi.