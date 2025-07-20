AKP'li isimden iktidarı çıldırtacak eleştiri! Parti içinde tartışmalar başladı

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AKP'li isimden iktidarı çıldırtacak eleştiri! Parti içinde tartışmalar başladı

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, tutuklamalar ile ilgili, ''Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk?'' ifadelerini kullandı.

Son dönemde CHP’li başkanlara ve gazetecilere yapılan gözaltı ve tutuklamalar büyük tartışma yaratırken, iktidarın bu politikalarına AKP içinden de tepkiler büyüyor.

AKP’li Mücahit Birinci, son dönemde yapılan tutuklamaları sert bir dille eleştirdi.

"BU NE TUTUKLAMA MERAKI?''

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Birinci,

''Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk?

Bu ne tutuklama merakı?'' ifadelerini kullandı.

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