AKP'li isimden itiraf gibi Öcalan açıklaması: Özgür Özel'den işitseydik, ince kıyıma başlamıştık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden itiraf gibi Öcalan açıklaması: Özgür Özel'den işitseydik, ince kıyıma başlamıştık

Eski AKP MYK üyesi Mücahit Birinci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı Öcalan açıklamalarına ilişkin itiraf gibi değerlendirmede bulundu.

Mücahit Birinci, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin "Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" dedi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri siyaset dünyasında bomba etkisi yarattı.

"ÖZGÜR ÖZEL SÖYLESEYDİ İNCE KIYIMA BAŞLARDIK"

Eski AKP MYK üyesi Mücahit Birinci de partisine ilişkin bir itirafta bulundu. X hesabından açıklama yapan Birinci, o konuşmayı CHP Lideri Özgür Özel'in yapması durumunda olacakları itiraf etti.

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Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık.

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