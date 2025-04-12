AKP’li isimden kadın belediye başkanına ağza alınmayacak sözler!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında yaşananlar büyük gerginliğe sebep oldu.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, faaliyet raporu görüşmelerinde kiralık araç ve çadır eleştirileri yaparken AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'nun kendisine yönelik çirkin söylemi Hürriyet'i daha da kızdırdı.

"BU SÖZLERİ EŞİNE YA DA KIZINA SÖYLESELER..."

Mehmet Ustaoğlu’nun, "Milletvekili kiralaması var mı orada?" sözlerine tepki gösteren Fatma Kaplan Hürriyet, "Terbiyesiz. Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Sen terbiyesiz, hadsiz bir meclis üyesisin. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Bu sözleri eşine ya da kızına söyleseler ne yaparsın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

"KALDIRIMA UCUBE DEMEKLE BİR Mİ?"

Toplantıyı yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hürriyet'in müdahale talep etmesinden sonra "Sakin olun, kelimeyi duymadım. Siz de yapılan bir projeye ucube dediniz Fatma Hanım" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası daha çok öfkelenen Hürriyet, "Ben yapılan bir projeye, kaldırıma ucube dedim. Aynı şey mi?" diyerek büyük tepki gösterdi.

Salondan biri de "Kaldırıma ucube demekle bir kadına kiralık demek bir mi?" diye seslenince Başkan Kocaman, Mehmet Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi.

Ustaoğlu da sözünü geri aldığını açıkladı.