AKP’li isimden mide bulandıran paylaşım! Tepkiler sonrası apar topar sildi

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AKP’li isimden mide bulandıran paylaşım! Tepkiler sonrası apar topar sildi

AKP'li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük tepki topladı. Birinci, gelen tepkiler sonrası yaptığı paylaşımı silerek özür diledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin bir paylaşım geldi.

MİDE BULANDIRAN PAYLAŞIM!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Birinci, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" dedi.

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Birinci'nin mide bulandıran ve göndermelerle dolu paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Birinci ise söz konusu tepkilerin ardından hiçbir şey olmamış gibi paylaşımını silip özür diledi.

İşte Birinci’nin özür paylaşımı,

Sosyal medyadan Birinci'ye tepki gösteren vatandaşların yazdıkları ise şöyle,

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