AKP’li isimden mide bulandıran paylaşım! Tepkiler sonrası apar topar sildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin bir paylaşım geldi.

MİDE BULANDIRAN PAYLAŞIM!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Birinci, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" dedi.

Birinci'nin mide bulandıran ve göndermelerle dolu paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Birinci ise söz konusu tepkilerin ardından hiçbir şey olmamış gibi paylaşımını silip özür diledi.

İşte Birinci’nin özür paylaşımı,

Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu.

İçtenlikle özür diliyorum… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 24, 2025

Sosyal medyadan Birinci'ye tepki gösteren vatandaşların yazdıkları ise şöyle,