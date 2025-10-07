AKP’li isimden milyonlarca vatandaşı yıkacak sözler: ‘Gelecek nesillere ihanet’ diyerek açıkladı

AKP iktidarında yapılan değişikliklerle birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, mevcut düzenlemeye göre ilerleyen yıllarda birçok vatandaş 65 yaşından sonra emeklilik hakkı elde edebilecek.

Buna karşın söz konusu düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

'GELECEK NESİLLERE İHANET'

Zeybekçi, Ekonomim'e verdiği röportajda emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle “Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.” İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz."

TEPKİ ÇEKEN DÜZENLEMEDE GERİ ADIM



Öte yandan Zeybekçi, kamuoyunda tepkiyle karşılaşan emlak vergisi ve rayiç bedellere ilişkin Meclis'e ivedilikle bir düzenleme getirileceğini ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini açıkladı.



Söz konusu değişikliklerin çeşitli mağduriyetlere neden olduğuna dikkat çeken Zeybekçi, "Son derece yanlış bir şey. O konuda biz Ekonomi İşleri Başkanlığı çalıştık ve bunu MYK’da Cumhurbaşkanımıza ve MYK üyelerimize arz ettik. Cumhurbaşkanımızın çok net talimatları oldu. Böyle bir şey olamaz, çalışma devam ediyor. Yasayla düzenleme getirilecek. Belediyelerin yerel yönetimlerin bu konuyla ilgili düzenleme yapma imkanları olmalı. Çünkü 5 yıl boyunca yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırarak geliyor. Beşinci yılın sonunda bırakmamak lazım bunu. Her yıl sağlıklı bir şekilde bu değerlenir. Bazı yerlerde biliyorsunuz ki emlak fiyatları bir sebepten dolayı o 3 yıl boyunca belki 15 kat artıyor, 20 kat artıyor. Düzenleme çok hızlı bir şekilde Meclis gündemine gelecek. Bizim hassasiyetleri Meclise belirtmemiz, söylememiz gerekiyor, Meclis grubumuz bu konuda net bir çalışma ortaya koyacaktır." şeklinde konuştu.