AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla’da gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Özgür Özel’in Filistin açıklamalarına daha önce X hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, yeni bir tepki göstererek “Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur” dedi.

Ömer Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu.

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız, Filistin konusunda en hassas davranan kişidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri ciddiye alınacak gibi değil. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz. Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam “ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz."

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP’nin ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinglerinin son adresi Aksaray’da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var” demişti.