AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Filistin üzerinden söylediği sözlere sert yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla’da gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Özgür Özel’in Filistin açıklamalarına daha önce X hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, yeni bir tepki göstererek “Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur” dedi.

asss.jpg

Ömer Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu.

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız, Filistin konusunda en hassas davranan kişidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri ciddiye alınacak gibi değil. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz. Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam “ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz."

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP’nin ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinglerinin son adresi Aksaray’da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var” demişti.

Son Haberler
Tesla yeniden satışta! Fiyat listesi güncellendi
Tesla yeniden satışta! Fiyat listesi güncellendi
PSG'den Galatasaray'a sürpriz öneri: Donnarumma'yı bırak, Safonov'u al!
PSG'den Galatasaray'a sürpriz öneri: Donnarumma'yı bırak, Safonov'u al!
Ekrem İmamoğlu'ndan kahreden haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
Ekrem İmamoğlu'ndan kahreden haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
Van Persie duyurdu: Feyenoord'da sakatlık!
Van Persie duyurdu: Feyenoord'da sakatlık!
AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!
AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!