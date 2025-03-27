AKP’li isimden RTÜK Başkanına ağır sözler! Erdoğan duymasın

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin sert eleştirilerde bulunan eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, hızlı bir şekilde "kesin ihraç" talebiyle AKP Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Kocabıyık yaşanan süreçle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Hüseyin Kocabıyık sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:

RTÜK başkanı Ebubekir’i ciddiye alır severdim. Ama uzunca bir süredir izliyorum ve artık kesin bir kanaatim var: bu adam bu ülkeye en büyük zararı veren, şuursuz, fikirsiz; demokrasi nedir bilmeyen, hukuk devleti düzeninden haberi olmayan bir militandır. RTÜK gibi, yayın özgürlüğünü düzenleyici bir kurumu, halkın haber alma hakkını gasp eden bir otoriter yönetim aygıtı haline getirmiştir. Son eylemi muhalif kanalları karartmak olmuştur. Böyle bir yanlışı askeri darbe dönemlerinde bile görmedik. Üstelik bu cehaletin neden olduğu veya olacağı gelişmeleri hiç düşünmüyor bu arkadaş. Ak partiye “ yasakçı parti” damgasını şimdiden vurmuştur. Halkı kışkırtacak ve mitingler daha kalabalık olacaktır. Üstelik hiçbir ak partili “ arkadaş bu iş yanlış, bu partiye zarar verir” diyemiyor. Tv’lerde mitingleri 1 milyon kişi izlerken şimdi internetten 10 milyon kişi izleyecek. Ebubekir sana sesleniyorum: Sizde hiç mi akıl yok? Sana kim talimat veriyorsa hala yanıldığını ve yanlış yaptığını göremiyor mu?. Tv’leri karartıyorsun, peki ümit Özdağ’ın açlık grevini nasıl önleyeceksin?o kalabalıkları nasıl eriteceksin? Yasakla mı? Siz nerelerde yetiştiniz böyle, kim yetiştirdi sizi? Türkiye’ye zarar veren etki ajanı gibi çalışmak neyin nesi? Algoritmalar çağında bu nasıl bir kafa? Ben o RTÜK’ün kuruluşunda payı olan birisiyim. Yaptığın hukuksuzluğu ve halk düşmanlığını hayretle izliyorum. Zahit akman bey’de başkanlık yaptı RTÜK’te. Senin yaptığın partizanlığın hiç birini yapmadı. O senden daha muhafazakar bir adamdı ama medeni, hak bilir,adil ve dürüst biriydi. Şimdi duydum, akşam kalabalıklar RTÜK’e gelecekmiş. Hadi bakalım, yaptığın doğruysa çık kalabalığın önüne , kararını savun!

RTÜK başkanı Ebubekir’i ciddiye alır severdim. Ama uzunca bir süredir izliyorum ve artık kesin bir kanaatim var: bu adam bu ülkeye en büyük zararı veren, şuursuz, fikirsiz; demokrasi nedir bilmeyen, hukuk devleti düzeninden haberi olmayan bir militandır.

RTÜK gibi, yayın… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) March 27, 2025

Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklamanın gerçekleşmesinin sonrasında "Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor" sözleriyle paylaşım yapan Hüseyin Kocabıyık, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda da bulununca MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter tarafından tehdit edilerek bir kez daha gündeme gelmişti.