AKP'li isimden skandal asgari ücret yorumu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden skandal asgari ücret yorumu!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretliye yapılacak 10 bin liralık bir zamla tasarruf yapılmayacağını belirterek skandal bir yorumda bulundu. Elitaş, "Asgari ücrete yapılacak yüksek zammın başta mutluluk getirse de ilerde mutsuzluk getirir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zamma tepkiler devam ederken AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, vatandaşları kızdıracak bir açıklama geldi.

Asgari ücrette yüksek oranlı bir artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Elitaş, bu tür bir zammın kısa vadede refah seviyesi artışı sağlasa da uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açacağını belirtti.

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"ASGARİ ÜCRETLİYE 10 BİN LİRA ZAM YAP, 7 BİN LİRASIYLA TASARRUF EDEYİM DEMEZ"

Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında açıklamalarda bulunan Elitaş, "Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda; bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider." şeklinde konuştu.

"MUTSUZLUK YAŞATIR"

Elitaş, yüksek zammın mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını ifade ederek, "Dolayısıyla mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır. Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz." dedi.

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