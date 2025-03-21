AKP'li isimden üniversite öğrencilerine İmamoğlu tehditi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diploması 18 mart tarihinde iptal edildi. Diplomanın iptaline tepkiler sürerken 1 gün sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındı.

Öte yandan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sanatçı Ercan Saatçive Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 87 kişi daha gözaltına alındı.

İmamoğlu'na yönelik operasyon sonrası Türkiye’nin pek çok bölgesinde protestolar düzenlenirken, başta İstanbul ve Ankara’daki üniversiteler olmak üzere öğrenciler, İmamoğlu’na destek vermek için kampüslerde yürüyüş yaptı, meydanlarda protestolara katıldı.

"SOKAĞA ÇIKARSANIZ, NOT EDİLİRSİNİZ"

Gazeteci Cem Küçük, İmamoğlu için protesto gösterilerine katılan üniversiteli öğrencileri ağır bir dille tehdit etti.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Küçük, "Bir siyasi partinin belediye başkanının davasında üniversite öğrencisinin ne işi var? Sokağa çıkarsanız, not edilirsiniz. Devlet not eder” ifadelerini kullandı.