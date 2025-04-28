AKP’li isimden ünlü gazeteciye dava! FETÖ ile bağlantısını ortaya çıkarmıştı…

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında Barış Pehlivan hakkında açılan yeni bir davayı paylaştı. İddiaya göre; Kilis Adliyesi'nde görev yapan savcı H.Ç.’nin şikâyeti üzerine Pehlivan hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yayımlamak” suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ BAĞLANTISINI ORTAYA ÇIKARDI

Savcının geçmişine ilişkin flaş detayları ortaya çıkaran Pehlivan, “AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı yapmış, görevdeyken trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla yaralamış ve FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derneğe üyeliğiyle gündeme geldiğini" iddia etti. Pehlivan, 7 Ekim 2022'de yayımlanan haberinde bu bilgileri aktarmış ve haber öncesinde savcı H.Ç.’yi arayarak iddialarla ilgili görüşünü de vermişti.

18 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Pehlivan’ın haberinin ardından savcı H.Ç. 18 gün sonra Pehlivan’dan şikâyetçi oldu. İddianamede, Pehlivan’ın yazısının doğru bilgiler içerdiği kabul edilirken, haberde kullanılan GSM numarası, dernek üyeliği ve sabıka kaydının "kişisel veri" olduğu ve hukuka aykırı şekilde yayımlandığı öne sürüldü.

ŞİKAYETİ KİLİS’TE YAPTI

Barış Terkoğlu, yazısında savcının şikâyetini Cumhuriyet'in bulunduğu İstanbul’da değil, görev yaptığı Kilis’te yaptığına dikkat çekti. Sürecin adil bir şekilde yürütülmediğini savunan Terkoğlu, Kilis’te savcının arkadaşlarının hazırladığı iddianameyle açılan davada, yine aynı çevreden bir hâkimin yargılamayı yürüttüğünü ve duruşmada da tanıdık bir başka savcının 9 yıl hapis cezası talep ettiğinin altını çizdi. 11 Nisan’da görülen ilk duruşmada avukatların süre talebi üzerine mahkeme ertelendi. Yeni duruşmanın önümüzdeki çarşamba günü yapılacağı aktarıldı.