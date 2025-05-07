AKP'li isimden 'yargı' eleştirisi! Ucu Erdoğan'a dokunuyor...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK), atamaları bu ay sonunda belirlenecek. 9 üyenin belirlenmesinin 5’i TBMM’de diğer kalan 4’ünü ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. HSYK seçimleri öncesi seçim yapısına ilişkin AKP’li bir isimden eleştiri geldi. Ankara’nın nabzını tutan Nuray Babacan, eleştiriyi köşe yazısına taşıdı. AKP’li isim, “Gerçek adalet arayışı varsa, parti ayrımı gözetmeksizin, önce HSYK’nın nasıl seçileceğine kafa yormamız gerekir. Çünkü bütün sorunların kaynağı bu yapı. Doğru HSYK yapısını bulmamız gerekir...” eleştirisinde bulundu.

HSYK’DA ‘AHBAP ÇAVUŞ’ İLİŞKİSİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, “HSYK paylaşımı tamam!” başlığı ile yayımladığı köşe yazısında çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı. Babacan, kulislerdeki iddialara göre bugünkü yapı, siyasi bağ ve bağlantıdan çok, çıkar ve fayda üzerine kurulu. Keskin bir ‘ahbap çavuş’ ilişkisinin hakim olduğunu iddia etti. HSYK’da sürekli, ‘senin adamın şuraya benim adamım buraya atansın’ kulisinin döndüğü de öne sürülüyor.

AKP’Lİ İSİMDEN ‘YAPI’ ELEŞTİRİSİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK), atamaları bu ay sonunda gerçekleşecek. 9 üyenin belirlenmesinin 5’i TBMM’de diğer kalan 4’ünü ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilecek. HSYK’nın yapısına dair ise bir AKP’li kurmaydan eleştiri geldi. Babacan yazısında bahsettiği bölüm şu şekilde;

““Partili bir HSYK göreceğiz” diyen itiraz eden muhalefet milletvekillerinin seslerine kulak tıkayan, iktidar partisi mensupları şimdi ‘yaratıkları yapıdan’ dert yanıyor. “Gerçek adalet arayışı varsa, parti ayrımı gözetmeksizin, önce HSYK’nın nasıl seçileceğine kafa yormamız gerekir. Çünkü bütün sorunların kaynağı bu yapı. Doğru HSYK yapısını bulmamız gerekir...” diyen de bir iktidar partisi kurmayı!..”