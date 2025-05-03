AKP'li isime büyük tepki! Kendini hastaneye zor attı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye taziye ziyaretine gitti.

Önder'in hastane önünde toplanan sevenleri Metiner'i yuhalayarak tepki gösterdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede, yaşam mücadelesini 18'nci gününde kaybetti.

Vefat haberini duyan sevenleri Önder'in vefat ettiği Şişli'deki hastaneye akın etti. Binlerce vatandaşın ve çok sayıda siyasinin gittiği hastane önünde yoğunluk yaşanıyor. DEM Parti yetkilileri, hastanede tedavi gören hastaların mağdur olmaması adına herkesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne davet etti.

Sırrı Süreyya gibi kendisi de Adıyamanlı olan AKP'li Mehmet Metiner, Önder'in vefatının ardından taziye ziyareti için hastaneye gitti.

Ancak hastane önünde toplanan vatandaşlar, Metiner'i ıslıklarla ve sloganlarla protesto etti.