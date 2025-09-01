AKP’li isimler hop oturup hop kalkıyor! Erdoğan sinirden çılgına döndü… “Bir daha olursa yerle bir eder”

AKP’nin içinde bıçak sırtı ekonomik dengeler konusunda endişe yaşayan isimler, CHP parti kongreleri için art arda gündeme getirilen dosyaları tedirginlikle izlediği ortaya çıktı. Hatta bazı AKP'li isimlerin, “Bir 19 Mart darbesi daha olursa ekonomi bunu kaldırmaz” yorumunda bulunuyor.

19 Mart’ta bu yana CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların ekonomiye yansıması ağır olmuştu. Bu noktada AKP’li isimler ise operasyonların ekonomiye etkisini tartışırken, CHP kurultayının iptal edilip, yerine kayyum atanmasına gidebilecek davaya ise sayılı günler kaldı. iktidar kulislerinde 15 Eylül’deki CHP kurultayına ilişkin davaya yönelik olumsuz bir karar beklenmezken, AKP’nin içinde bıçak sırtı ekonomik dengeler konusunda endişe yaşayan isimler, CHP parti kongreleri için art arda gündeme getirilen dosyaları tedirginlikle izliyor. “Bir 19 Mart darbesi daha olursa ekonomi bunu kaldırmaz” diyen çok sayıda parti kurmayı bulunuyor.

İKTİDARIN KURULTAY DAVASI ENDİŞESİ

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde pek çok belediye başkanı tutuklanmıştı. Operasyonların ekonomiye etkisi ise milyonlarca doları aşmıştı. AKP’de ise bu yansımalar konuşulmaya devam ediyor. 15 Eylül’de CHP kurultayına ilişkin davada kurultayının iptal edilip, kayyum atanması gündemi ise iktidar kulislerinde endişeye neden oldu.

“EKONOMİYİ YERLE BİR EDER”

Nefes’te Nuray Babacan’ın köşe yazısında iktidarın en büyük endişesi ortaya çıktı. İktidar medyası CHP’ye yapılan siyasi operasyonları ballandırırken, AKP’nin içinde bıçak sırtı ekonomik dengeler konusunda endişe yaşayan isimler, CHP parti kongreleri için art arda gündeme getirilen dosyaları tedirginlikle izliyor. Parti içerisinde “Ekonomi göstergeler zorlanarak rayına oturtulmaya çalışırken, ana muhalefet partisini kapatma anlamına gelecek bir adım ekonomiyi yerle bir eder. Bir 19 Mart darbesi daha yaşanırsa ekonomi bunu kaldırmaz…” yorumları yapılıyor.

“MEVCUT DAVAYA ETKİSİ OLMAZ”

Son CHP İstanbul İl Kongresine yönelik iddianamesi ise ‘zorlama’ olarak yorumlanıyor. AKP’li bazı hukukçuların yorumu ise “İstanbul il kongresiyle ilgili hazırlanan yeni iddianamenin, 15 Eylül’deki mevcut davaya etkisi olmaz. Ancak kongre sürecinde bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkarsa, kongrenin yeniden yapılmış olması suçu ortadan kaldırmaz o ayrı işlem görür…” şeklinde oldu.

