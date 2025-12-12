Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu ile gerçekleşti. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi ve görev süresinin 5 yıl olması öngörüldü. Seçimde cumhurbaşkanı adaylarının geçerli oyların salt çoğunluğunu, yani yüzde 50+1'ini alması gerekiyor. Bu sistem ile beraber seçim ittifakları çoğalmış ve tek yetkinin Cumhurbaşkanında olması sağlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 2017 yılı sonrası yeni sistemi

AKP'Lİ İSİMLERDEN SİSTEM ELEŞTİRİSİ: SORUMLU YÜZDE 50+1

Sistem sonrası Meclis’teki yetkinin azalması ve işlevsiz hale gelmesi vekillerin önemini de azalttı. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, içi boşaltılan kamu yönetimi, hafızasını kaybeden bakanlıklar, ülke yararından çok, siyasi tercihleri önceleyen karar vericiler yüzünden büyük bir sorun yaşıyor.

Bu noktada muhalefet cephesi sistem eleştirilerini gündeme getirmişti. Nefes yazarı Nuray Babacan ise AKP’li isimlerin de bu eleştirilere katıldığını son köşe yazısında paylaştı.

Meclis’te yaşananlara dair iktidar mensuplarının, sorumlunun “50 artı 1 sistemi” olduğunu itiraf ettiğini Babacan aktardı. Babacan’ın yazısındaki diğer ayrıntılı bölüm ise şu şekilde;

“Hem antidemokratik sorunların hem ekonomik krizin nedeninin yeni sistem ve onun zorladığı 50 artı 1 mekanizması olduğunu dile getiren AKP’liler, ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ dönmenin zorunlu olduğunu anlatıyor.

Bu değerlendirmelerde, ‘AKP iktidarının 50 artı 1’i bulma güçlüğü, zorunlu koalisyonların yarattığı sıkıntı’ olduğu gerçeği de var.

Kendilerine ‘yetecek kadar bir oyla’ yeniden iktidar planı yapıyorlarsa da “Cumhurbaşkanını artık bunun bir zorunluluk olduğunu söylememiz gerekiyor” diyen AKP’li siyasilere rastlamak mümkün…”

ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

Tabii 2024 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere milletimiz tarafından kapatılmıştır” diyerek konuyu kapatmıştı. Ancak AKP içerisinden de böyle seslerin yükselmesi ise dikkat çekiyor.