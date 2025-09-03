AKP'li isme ders niteliğinde yanıt! Melek Mosso'yu hedef aldı

Kastamonu Belediyesi’nin AKP Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin ve Şapka ile Kıyafet İnkılabı’nın 100’üncü yılı dönümünde konser veren Melek Mosso'yu hedef alarak "Odasına giyinmeden inmiş galiba, en önde başörtülü kızlarımız" ifadeleri tepki topladı.

Melek Mosso'nun, Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser vemesine tepki gösteren Mosso "Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımız ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim” ifadelerini kullandı.

Namlı'nın kadınları kıuyafetleri üzerinden hedef alan açıklamasının tamamı şöyle:

"Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.

Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok."

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da meselenin 'ahlak' üzerinden değil, toplumsal çürüme ve yozlaşma üzerinden tartışmak gerektiğini ifade etti.

'BİZİM İÇİN KADINLAR KADINDIR...'

Ahmet Namlı'yı sözleri nedeniyle eleştiren Baltacı, "Bizim için kadın kadındır. Türbanı, eteği, giyimi, kuşamını ancak ve ancak kendisi verirler." ifadelerini kullanarak "Sayın Melek Mosso'nun da o gece Kastamonululara yaşatmış olduğu duyguları da burada paylaşmak istiyorum. Sağ olsun var olsun Cumhuriyete sahip çıkan bir sanatçı olarak Kastamonu’ya ilgi gösterip gelmiş olmasından dolayı da kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"BU GERİCİ DÜŞÜNCELER YÜZÜNDEN..."

Namlı’nın sözlerine tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci'nin de Namlı'ya yanıtı sert oldu. Büyükdemirci "Bu gerici düşünceler yüzünden kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.