TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçeler üzerine grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı.

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI STRATEJİK SAVUNMA HATTIDIR'

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İletişim Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, kurumun yalnızca bir kamu idaresi olmadığını savundu. Bursalı, İletişim Başkanlığı’nı “Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı stratejik bir savunma hattı” olarak tanımlayarak, yanlış bilgiyle mücadele vurgusu yaptı.

Bursalı konuşmasında muhalefete yönelik sert ifadeler kullanarak, “Mavi Vatan masal” ve SİHA’lara yönelik eleştirileri hatırlattı; bu söylemlerin “şifreli mesajlar” olduğunu öne sürdü.

"MAVİ VATAN MASAL" DERKEN KİME SESLENDİNİZ?"

Hakikati korumanın vatanı korumak olduğunu söyleyen Bursalı, şu ifadelere yer verdi:

"Biz AKP olarak 23 yıldır sadece hizmet üretmedik. Milletimizin ruhuna, devletimizin hafızasına ve bu toprakların kaderine de mühür vurduk. Ama biz ülkemizi Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabalarken birileri hep engel olmaya kalktı. Biz ülkemizi oyun kuran bir aktöre dönüştürürken birileri kendi iç kavgalarının içinde kayboldu. Sonuçta biz milletimize güven verdik. Birileri daha güvenilmez hale geldi. Biz Türkiye Yüzyılı dedik. Birileri çizgi film siyaseti alışkanlığını terk etmedi. Biz çözümün adı olduk. Birileri sorunun kendisi olmayı tercih etti. Neden söz ettiğimi gayet iyi anlıyorsunuz.

Kendi belediyelerinde dahi şeffaf olmayan, yolsuzluk dosyalarını kapatmak için kapı kapı dolaşıp el açan bir muhalefete evrilenlerin, ülkemiz üzerinde kirli emelleri olanların dümen suyuna giren muhalefetin, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü ve iletişim stratejisini de anlamasını beklemiyorum. Neden mi? Çünkü bir yerlere şifreli iletişim kurmak sizin işiniz. Mesela "mavi vatan masal" derken kime seslendiniz? Mesela "sıradan bir yurttaş muhtar seçilebiliyor" derken neyi hedeflediniz? Mesela SİHA'lar için "maket uçak" derken kime sinyal verdiniz? Bu şifreli mesajlarla da açıkça anlaşılıyor ki biz doğruları duyurmak için mücadele ederken siz gerçeği bile boğmaya çalıştınız. Biz gençlere gerçekleri ulaştırırken siz dijital alanı yalanla kirli propagandayla ve maaşlı tetikçilerle çürüttünüz. Sahte hesapların arkasına saklanıp tohumu toplumu zehirleyen de sizsiniz. Bugün Türkiye'nin sesi Brüksel'de duyuluyorsa, New York'ta yankı buluyorsa, Moskova'da pür dikkat dinleniyorsa bunun adı liderliktir. O liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizler karşısında susanların değil, konuşanların, yönelenlerin değil, yön verenlerin safında duran, mazlumların ve mağdurların umudu olan bir dünya lideridir. İletişim politikalarımız da işte bu liderliğin stratejik bir parçasıdır."

"YERİNİZDE OLSAM AYNAYA BAKAR KIZARMIŞ BİR ISTAKOZA DÖNERİM"

AKP grubunun konuşmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP milletvekillerinin CHP’ye sataştığını belirterek kürsüden söz istedi.

CHP'li Başarır, Şebnem Bursalı'nın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı "istakoz" paylaşımına göndermede bulunarak şunları söyledi,

"Sayın Şebnem Bursalı. "Yolsuzluk" dediniz. 17-25 Aralık tarihinde bunu söylediniz. Ayakkabı kutularıyla sembol olmuş, birleşmiş bir Parti'nin milletvekili olarak söylediniz. Ben bunu söylerken yerinizde olsam aynaya bakarım. Kıpkırmızı kızarmış bir ıstakoza dönerim. İbrahim Ethem Taş, bir sürü şey söyledin ama "mezarda rakı içenler" dedin. Bak bu ülkede içen içer, içmeyen içmez. Bu ülkenin cumhurbaşkanları Sayın Özal, Sayın Demirel açıkça kamuoyuna açık bir şekilde alkol içtiğini söylemiştir ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, kokain çeken gazeteci bizim tarihimizde hiç olmadı. Bir aynaya bakın ya. Utanıyorum. Mersin Milletvekili Havva Hanım dediniz ki, "Firavun." Firavun nedir? Mısır'da, sarayda yaşayan hükümdarlara söylenen kelime dikkat et birileri üzerine alıp seni partinden ihraç etmesin."

NE OLMUŞTU?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 13 Nisan 2024 tarihinde Instagram hesabından Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmıştı. O anlar tepkilere neden olmuştu.

İşte Bursalı'nın yaptığı o paylaşım,