AKP’li ismin analizi parti içinde çok konuşulacak! Hiç kimsenin göremediğini gördü…

AKP’de kongre ile beraber MKYK yarı yarıya değişim yaşandı. Parti içerisindeki değişime ilişkin ise AKP’li isimden 3 maddelik hiç kimsenin görmediği detayı açıkladı. Parti “zenginlerin partisi” olma özelliğini pekiştirdiğini belirten AKP’li isim, partinin MHP’nin sahasına girmeye başladığını aktardı.

“PARTİ “ZENGİNLERİN PARTİSİ” OLMA ÖZELLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR”

Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in bugünkü ‘AK Parti’nin büyük değişimi!’ başlıklı köşe yazısında kongrede yaşanan değişime ilişkin AKP’li bir ismin 3 maddelik derin analizi yer aldı. AKP’li ismin ‘hiç kimsenin’ göremediği büyük değişimi Zeyrek’e şu şekilde analiz etti:

“1 - Parti “zenginlerin partisi” olma özelliğini pekiştiriyor. Artık partide Söylemezler, Gökçekler, Ayaydınlar dönemi başladı. Diğer taraftan Kütahya Seramik, Kalyon gibi büyük şirketlerin varisleri partide önemli yerleri dolduruyor. Büyük ihtimalle zenginlerin öne çıkacağı Trumpvari bir yeni yönetim anlayışı oluşuyor. Parti yönetiminden diskalifiye olanların ortak özelliği ise yoksul halk kesimlerinden, tabandan geliyor olmaları.

“PARTİ MHP’NİN SAHASINA GİRMEYE BAŞLADI”

2 - Parti MHP’nin sahasına girmeye başladı. MHP ittifak ortağı olarak orada dururken, AK Parti’nin eski MHP’lileri çatısının altında toplaması başka ne anlama gelebilir ki?

3 - Terör örgütü PKK’nın lağvedilip Kürt siyasetine alan açılacağı konuşulan bir dönemde parti Kürt siyasetinden uzaklaşıyor. Bunu sadece milliyetçi kadroları safına katarak yapmıyor. Aynı zamanda partideki Kürt siyasetçilerin niteliğini değiştiriyor. Örneğin yeni transfer Salim Ensarioğlu sağcı bir siyasetçi ve kimlik siyaseti yapmıyor. Diğer taraftan Orhan Miroğlu’nun yönetimden çıkarılması, Kürşat Zorlu’nun yönetime girmesi önemli bir gösterge.”

İŞ DÜNYASI VE ÜLKÜCÜ CAMİADAN MKYK’YA TRANSFER

AKP’de kongre heyecanı Pazar günü gerçekleşti. Kongrede yarı yarıya bir değişim yaşanmıştı. MKYK’da yer alan yeni isimler ise dikkat çekmişti. İş dünyasından; Kalyon Holding'in sahibi Kalyoncu ailesinden Av. Hilal Kalyoncu Koç, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve 360 Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Terzioğlu da MKYK'da yer aldı. Ülkücü camiadan ise Salim Ensarioğlu, Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman MKYK’da yer alan bir diğer isimler oldu.