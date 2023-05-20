AKP'li ismin Fenerbahçeli Samet için PFDK'ya özelden mesaj attığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra AKP'li Metin Çakmak, PFDK üyesine özelden mesaj attığını istemeden itiraf etti.

Karşılaşmada Fenerbahçeli Trezeguet'in attığı golün sevincini yaşarken Fenerbahçeli Samet Akaydın’ın kendisine tükürdüğü ileri sürülmüştü.

Trabzonspor Kulübü “Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir” açıklamasında bulunmuştu.

Samet Akaydın ise, “Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum” diye paylaşım yapmıştı.

Taraftarlar arasında tartışmalar sürerken AKP'li bir isim paylaştığı mesajla futbola nasıl karıştıklarını istemeden de olsa itiraf etmiş oldu.

AKP İstanbul İl Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı üyesi Metin Çakmak olayla ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtta “Utanç veren bu hareketi, ben özelden PFDK üyesine yolladım” ifadelerini kullandı.

Bu mesaj büyük tepki çekti ve AKP’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine dışarıdan talimat verdiği tartışmalarını başlattı.

Çakmak, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.