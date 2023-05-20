AKP'li ismin Fenerbahçeli Samet için PFDK'ya özelden mesaj attığı ortaya çıktı

Fenerbahçe- Trabzonspor derbisinde Samet Akaydın- Trezeguet olayı sonrası AKP'li Metin Çakmak, PFDK üyesine özelden mesaj attığını sosyal medyadan bir paylaşıma verdiği yanıtla açıkça itiraf etti.

AKP'li ismin Fenerbahçeli Samet için PFDK'ya özelden mesaj attığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra AKP'li Metin Çakmak, PFDK üyesine özelden mesaj attığını istemeden itiraf etti.

Karşılaşmada Fenerbahçeli Trezeguet'in attığı golün sevincini yaşarken Fenerbahçeli Samet Akaydın’ın kendisine tükürdüğü ileri sürülmüştü.

Trabzonspor Kulübü “Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir” açıklamasında bulunmuştu.

Samet Akaydın ise, “Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum” diye paylaşım yapmıştı.

Taraftarlar arasında tartışmalar sürerken AKP'li bir isim paylaştığı mesajla futbola nasıl karıştıklarını istemeden de olsa itiraf etmiş oldu.

AKP İstanbul İl Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı üyesi Metin Çakmak olayla ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtta “Utanç veren bu hareketi, ben özelden PFDK üyesine yolladım” ifadelerini kullandı.

Bu mesaj büyük tepki çekti ve AKP’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine dışarıdan talimat verdiği tartışmalarını başlattı.

Çakmak, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti