AKP’li ismin istifa etmesi CHP’ye yaradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP’li ismin istifa etmesi CHP’ye yaradı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP üyesi olarak görev yapan Ali Değirmenci, noterlik görevine başlamak için görevinden istifa etti. İstifa sonrası, CHP'nin mecliste bir koltuk kazanmasıyla siyasi denge değişti.

AKP’li isim istifa etti CHP’ye yaradı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin Grup Başkanvekili olan Ali Değirmenci, görevinden istifa etti.

Değirmenci aynı zamanda önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak da görev yapmıştı. İstifasıyla birlikte, AKP Merkezefendi Belediye Meclisi üyeliği de boşaldı ve yerine emekli Gürcan Çakır atanarak boş koltuk dolduruldu. Ancak Merkezefendi Belediye Meclisi'nde üye sayısı değişmedi.

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ÜYE SAYISI 15'E GERİLEDİ

Ancak Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde durum farklı. Ali Değirmenci'nin istifasıyla CHP, meclis içindeki temsilini güçlendirdi. Değirmenci'nin boşalttığı koltuğa CHP'den Osman Tığ getirildi. Bu değişiklikle birlikte CHP'li üye sayısı 52'den 53'e yükseldi, AKP'nin üye sayısı ise 16'dan 15'e geriledi. Mecliste ayrıca 2 Yeniden Refah Partili üye ile BBP ve MHP'den birer üye bulunuyor.

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Değirmenci'nin yasal olarak görevini bırakması nedeniyle, AKP Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekilliği için yeni bir isim belirlenecek. AKP İl Başkanı Yücel Güngör, meclis üyeleriyle bir toplantı düzenleyerek bu konuda görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

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