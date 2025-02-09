AKP’li ismin istifası alındı. İktidar içinde Burger King krizi!

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AKP’li ismin istifası alındı. İktidar içinde Burger King krizi!

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışında bulunan Dinar İlçe Başkanı’nın istifasının alındığını duyurdu.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifasının alındığı açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır” dendi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Burger King’in bir şubesinin açılışına katılan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Özgül kurdeleyi keserken, “Hayırlı olsun” konuşması yapmıştı.

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