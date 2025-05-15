AKP’li ismin istifası gerçek değilmiş! Flaş iddia

30 Eylül 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla AKP’den istifa ettiğini açıklayan Zenbilci’nin, aslında hiçbir zaman partisinden resmen ayrılmadığı iddia edildi.

GERİ DÖNÜŞ DEĞİL, HİÇ AYRILMAMIŞ

Zenbilci, 30 Eylül 2024’te sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği açıklamada “AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini” açıklamış fakat bu açıklamadan kısa süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Daha sonra uzun süre ortalıkta görünmeyen Zenbilci, 2024 yılının Aralık ayında TBMM’de AKP Adana milletvekilleriyle beraber oturumlarda görülmeye başlandı. Bu durum, kulislerde “fiilen geri döndü” yorumlarına sebep olmuştu.

2025 yılının Nisan ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılım gösterdiği bir Kur’an Kursu ve cami açılışında protokolde bulunan Zenbilci, burada da Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile beraber kameralara yansıdı.

Fakat Meclis kayıtları istifanın gerçek olmadığını, aslında hiçbir zaman partisinden ayrılmadığı iddia edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan açık oylama sonuçları listesi, Zenbilci'nin istifa açıklamasından sonra da "Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili" olarak listelendiğini gösteriyor.

Zenbilci, 23 Ekim 2024 tarihli bazı kanun tekliflerinde oylamaya katılmamış olsa da ismi AKP sıralarında yer almaya devam etti. 14 Kasım 2024 tarihinde yapılan Noterlik Kanunu’na ilişkin oylamada, Zenbilci’nin oy kullanmadığı ancak AKP vekili olarak resmi kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Aynı şekilde 10 Ekim 2024 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde de oylamaya katılmayan Zenbilci’nin adı yine AKP milletvekili olarak kayıtlarda görünüyor.

Devamında yapılan tüm açık oylamaların sonuçlarında da Zenbilci resmi olarak AKP milletvekili olarak Meclis’e kayıtlı bulunuyor. AKP kaynakları da Zenbilci’nin istifasının hiçbir zaman işleme alınmadığını doğruluyor.