Düzenleme: Kaynak: Halktv
AKP'li ismin kasası soyuldu! 'Hırsız'ın kimliği şok etti

AKP İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evinde bulunan çelik kasadan toplam değeri yaklaşık 13,5 milyon TL olan para ve ziynet eşyası çalındı. 'Hırsın'ın kimliği şok etti.

Gaziosmanpaşa'nın AKP İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasadan 24 Ağustos 2025 tarihinde, değeri yaklaşık 13,5 milyon TL olan para ve ziynet eşyası çalındı.

Kasadan çalınanlar arasında; 100 bin TL, 172 bin 575 dolar, 73 bin 640 euro, toplam değeri 1 milyon 75 bin TL olan beş adet 50 gramlık altın, iki adet elmas yüzük, bir elmas zincir, 19 adet 10 gramlık Ajda bilezik ve toplam değeri 1,2 milyon TL olan iki çek var.

İTİRAF GELDİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Aydemir’in oğlu Muhammet Emin Aydemir (21) konuyla ilgili gözaltına alındı. Oğul Aydemir ifadesinde, kasayı boşalttığını itiraf etti. Aydemir sanal bahis nedeniyle borçlandığını anlattı.

Öte yandan, Aydemir’in “beni ölümle tehdit etti” dediği Mustafa E. isimli şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

