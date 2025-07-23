AKP'li ismin oğlu skandala imza attı! Suçüstü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
AKP'li ismin oğlu skandala imza attı! Suçüstü yakalandı

Muğla'da yurt dışına kaçmak isteyen 57 düzensiz göçmenlerin yakalanması ile bir skandal ortaya. Göçmenlerin yurt dışına çıkmasına aracılık edenler arasında AKP Fethiye İlçe Yöneticisi Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğlu da var.

AKP iktidarında yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşu Kızılay, son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmakla gündeme gelmişti. Yaşanan bir gelişme Türk Kızılay'ı yeniden gündeme taşıdı.

AKP'Lİ İSMİN OĞLU SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Muğla'da düzensiz göçmenlerin yakalandığı kaçakçılık organizasyonuna AKP Fethiye İlçe Yöneticisi ve Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğru Emrullah Tuna da karıştı.

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Muğla Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon sonucunda 10’u çocuk, 57 yabancı uyruklu şahıs yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

OLAYI KAPATMAK İSTEDİLER

Yasa dışı faaliyetin organizasyonunda bulunan 7 kişi suçüstü yakalandı. Bu şahıslar arasında Emrullah Tuna'nın da olduğu ortaya çıktı.

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İddiaya göre Burhanettin Tuna, olayı kapatmak için siyasi bağlantılarını kullanmaya çalışsa da olay adli makamlara taşındı.

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