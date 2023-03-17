Erdoğan'ı Allah'a benzetti. AKP'li vatandaştan skandal sözler

Bunu da duyduk. Sokak röportajında konuşan AKP'li bir kadın, Erdoğan'ı Allah'a benzetti: "Tayyip Erdoğan Allah gibi adam!"

İstanbul Esenler'de sokak röportajında vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı" sorusu sorularak bir anket yapılıyor.

Bir kadının soruya verdiği cevaplar skandal oldu. Kadın vatandaşla muhabirin arasındaki konuşma şöyle:

"Muhabir: Sizin gönlünüzdeki aday kim?

Vatandaş: Tayyip Erdoğan! Var mı başka? Allah, Allah gibi adam!

Muhabir: Allah gibi adam demeyelim doğru bir tabir değil! Allah'a benzetmek olmaz.

Vatandaş: Hayır. Allah'a benzetmek olmaz ama Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam."