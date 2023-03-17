17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan'ı Allah'a benzetti. AKP'li vatandaştan skandal sözler

Erdoğan'ı Allah'a benzetti. AKP'li vatandaştan skandal sözler

İstanbul Esenler'de sokak röportajıyla yapılan bir ankete katılan vatandaşın verdiği cevaplar kriz çıkardı. Sosyal medya kadının Erdoğan'ı Allah'a benzetmesi üzerine çalkalandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:15
Takip Et

AKP'li kadın Erdoğan'ı Allah'a benzetti

Erdoğan'ı Allah'a benzetti. AKP'li vatandaştan skandal sözler
+
Aa
-

Bunu da duyduk. Sokak röportajında konuşan AKP'li bir kadın, Erdoğan'ı Allah'a benzetti: "Tayyip Erdoğan Allah gibi adam!"

İstanbul Esenler'de sokak röportajında vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı" sorusu sorularak bir anket yapılıyor. 

Bir kadının soruya verdiği cevaplar skandal oldu. Kadın vatandaşla muhabirin arasındaki konuşma şöyle:

"Muhabir: Sizin gönlünüzdeki aday kim?

Vatandaş: Tayyip Erdoğan! Var mı başka? Allah, Allah gibi adam!

Muhabir: Allah gibi adam demeyelim doğru bir tabir değil! Allah'a benzetmek olmaz.

Vatandaş: Hayır. Allah'a benzetmek olmaz ama Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.