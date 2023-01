AKP’li kadın hayat pahalılığından bakın kimi sorumlu tuttu. İşi tıkırında olanlara hayat böyle güzel

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında muhabir, 2023 yılından beklentilerini vatandaşlara sordu. Söz alan AKP’li kadın, hükümet için “İsteklerimizin hepsini yerine getiriyor.” dedi.



“YOLLAR, KÖPRÜLER, TÜNELLER…”

Muhabirin devamında, “Her şeyi yapıyorlar mı?” sorusuna AKP’li vatandaş şöyle yanıt verdi:



“Evet yapıyorlar, yapmıyorlar mı? Yollar yapıyor, köprüler yapıyor, tüneller yapıyor. Daha ne yapsın? Her istediğimizi yapıyor.”



EKONOMİYİ ELEŞTİRENLERE “GÖRMÜYORLAR” DEDİ

“Eleştirenler de var, sizce neden eleştiriyorlar?” sorusuna ise “Vallahi, onlar da herhalde görmüyorlar. Görmüyorlar, bence öyle.” şeklinde yanıt verdi.

Muhabirin bu sözlerin ardından, “Şu an her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok yani?” deyince de “Bence öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz pahalılık var ama onu da kendimiz yapıyoruz. Köylüden alıyorlar 5 liraya. 5 lirayı, 15-20 liraya satıyorlar. 5 liraya aldıklarını 7,5 liraya satsalar hiç bu kadar pahalılık olmayacak.” yanıtını verdi.







“MİLLET AÇGÖZLÜ”

AKP’li kadın “Ekonomi ile alakalı bir sıkıntı yok yani?” sorusuna, “Yok ne var. Kendimiz yapıyoruz her şeyi. Bir de millet çok açgözlü. Hiçbir şeyden doymak bilmiyor. 1 tane yerine 3-5 tane alıyor. O yüzden pahalılık, yoksulluk, huzursuzluk var.” diye yanıt verdi.



yenicaggazetesi.com.tr

