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Fiyatların ucuz olduğunu söyleyen AKP’li kadını pazarcı yalanladı

Vatandaş pahalılıktan adeta canından bezmişken AKP’li bir kadın, pazardaki fiyatların ucuz olduğunu söyledi. Pazarcının sorusuyla kadının kendi evi olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:10
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AKP’li kadının yalanları pazarcının sorusuyla ortaya çıktı

Fiyatların ucuz olduğunu söyleyen AKP’li kadını pazarcı yalanladı
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Pazarda gerçekleştirilen sokak röportajında vatandaşlar pahalılığa isyan ederken, AKP’li bir kadının söyledikleri herkesi şoke etti.

Vatandaş hayat pahalılığından şikayet ederken, AKP’li bir kadın Erdoğan’ın yaptıklarını öve öve bitiremedi.

"YAŞASIN TAYYİP BABAM"

AKP’li kadın, "Yaşasın tayyip babam veriyor, bak paralara bak." dedi.

AKP’li kadın ayrıca pazardaki fiyatların ucuz olduğunu söyleyerek Almanya'daki akrabalarının taneyle aldığını savundu.

AKP’li kadın, "Gayet güzele gidiyor her şey" dedi.

Öte yandan AKP'li kadın, her şey güzel derken kendi evinin olduğu da ortaya çıktı. 

TELE1’in haberine göre, pazarda mikrofon uzattığı AKP’li bir kadın pazardaki fiyatların uygun olduğunu savundu. Kadına yanıt ise pazar esnafından geldi.

İstanbul Okmeydanı Şirintepe’de halkın büyük bölümü hayat pahalılığından ve yeterli alışveriş yapamamaktan şikayet etti.

AKP’li emekli bir kadın ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek pazardaki fiyatların ucuz olduğunu savundu. 

O esnada bir pazar esnafı ise hayat pahalılığı nedeniyle kira ve faturalardan sonra halkın pazar alışverişini düşünebildiğini ve halkın pazar alışverişi yapmakta zorlandığını ifade etti.

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Mustafa bey
18.01.2023 14:00
Hanımefendi kendi çapında haklı olabilir onun yaşam tarzı farklıdır ilim bilim ile büyüyen yeni nesil köleliği asla kabul etmez  
 
netcen bakalim
18.01.2023 13:52
Halit bir tutam Ot getir bir bagda SAMAN bu Teyze acikmis laa... Meleyip duruyor...  
 
XYZ
18.01.2023 13:51
EVET BENDE ABLAMA KATILIYORUM SİZİN GİBİ MÜSTELEKELERE DEĞİL  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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