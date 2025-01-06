AKP’li kaynaklar Erdoğan’ın “açılım” taktiğini ünlü gazeteciye ifşa etti! Bahçeli küplere binecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve son iki haftada hızlanan çözüm süreci trafiğinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “neden geride durduğu”nun en çok merak edilen konu olduğunu vurgulayan Nefes gazetesinin usta kalemi Nuray Babacan, bu konudaki derin sessizliğe dikkat çekti.

Babacan, köşesinde kaleme aldığı yazısında, “Partisinde birkaç yönetici ve birkaç bölge milletvekili dışında inisiyatif kullanan, söz söyleyen yok. Böylesine büyük bir projede Erdoğan’ın başrolü başkalarına bırakması akıllıca geliyor mu?” diye sordu.

RUH HALİNİ AKTARDILAR

Nuray babacan, “Bu halin, ‘inançsızlık mı strateji mi?” olup olmadığı konusunda, farklı analizler ve bakış açılarına tanık olduk. İktidar partisinde bu konudaki ruh halini aktarmak istedik” diyerek AKP kaynaklarının şu tespitlerini aktardı:

1-Cumhurbaşkanı başından beri gelişmeleri izliyor. Her şey bilgisi dahilinde gelişiyor. Şu anda size sessiz gelen tavrı işin gereği. Çünkü cumhurbaşkanını gerektiren bir muhataplık yok. O aşamaya gelindiğinde cumhurbaşkanı da görünür olur. Amaç teröre bitirmek, olaya komplo teorileriyle değil, basit bakın…

2- Bu konudaki adımlar Erdoğan’a rağmen atıldı. Cumhurbaşkanının ilk destek açıklamasını iyi incelerseniz son derece dengeli ve temkinli… Bütünüyle destek verme konusunda şüpheleri var. Tam olarak nereye varacağını bilmiyor. ‘Siz deneyin, ben biraz bakacağım’ temkinliğinde…

3-Toplumda genel bir algı var. Bahçeli çözüm süreci çıkışıyla büyük bir mesuliyet almadı. Kimse onu Türkiye düşmanı ilan edemez. Başkası onun söylediklerini söylese terörist ilan edilirdi. Bu durum Cumhurbaşkanı için bir avantaj. Eğer sonuç alınmazsa ‘arkadaşlar iyi niyetle denediler olmadı’ diyecek. Sorun çözülür ve başarıyla yol alınırsa siyaseten sonuçlarından yararlanacak…

AKP'NİN İLERİ GELENLERİ

Bu üç bakış açısını dile getirenler, AKP’nin ileri gelenleri. Partide etkin olan isimlerin gelinen noktayı üç farklı yerden değerlendirmelerini kafa karışıklığına da sürece ilişkin farklı bilgilere sahip olmalarına da bağlayabilirsiniz. Akla en yatkın olanı üçüncü seçenekteki bakış açısı gibi görünüyor.