AKP’li Kirişçi: Haniye’nin ölümünü kınamayanların köpek sevgisinden söz etmeye hakkı yoktur

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP'li Vahit Kirişci sokak hayvanları ile ilgili çıkarılan yasa ile ilgili konuştu. Kirişçi, Resmi Gazete’de yayınlanan yasayı eleştirenlere İsrail’in öldürdüğü İsmail Haniye üzerinden yüklendi. Kirişçi, Haniye’nin ölümünü kınamayanların köpek sevgisinden söz etmeye haklarının olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta açıklamalar yapan Kirişçi, yasa ile sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin amaçlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu iddia edildiği gibi değil, aksine burada yakala, kısırlaştır, sal yerine, yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir. İçlerinde tedavi edilemeyecek hastalıkları olan, salgın hastalık taşıyan hayvanlarla alakalı gerekli düzenlemeler var. Orada da veteriner kontrolünde bir ötenazi uygulaması gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek gerekir. Eğer gerçekten sokaktaki hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşadıklarını düşünüyorlarsa ben sizler aracılığıyla bir rakam telaffuz etmek isterim. Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakım evlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla 2 yılı 15 yıla çıkarmak varken bu yasaya niye karşı çıkarlar? Onu da aziz milletin takdirlerine bırakıyorum. 'Tek çözüm kısırlaştırmadır.' diyenler var, doğru. Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil. Çünkü mevcut popülasyonda siz kısırlaştırmayı yüzde 70 üzerine çıkartmazsanız popülasyon artmaya devam eder. Çünkü sahipsiz köpeklerin üreme kabiliyetleri son derece yüksek."

"HANİYE'NİN ÖLÜMÜNÜ KINAMAYANLARIN KÖPEK SEVGİSİNDEN SÖZ ETME HAKLARI YOKTUR"

"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur" diyen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu vesileyle bu kanun her türlü çirkinliğe, Meclis bahçesinde sergilenen Meclis muhabbetine, Meclis geleneklerine uygun olmayan milletvekiline, Meclis'in koridorlarında katil diyecek kadar ileri gidenlere ve bunların ağababalarına rağmen hamdolsun gerek AK Parti gerekse Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla Meclis'imizden geçmiş, yasalaşmıştır. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak artık yürürlüğe girmiştir. Ben bu vesileyle emeği geçen milletvekili arkadaşlarıma, çalışanlara ve bu konuya olumlu manada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."