AKP’li kurmaylar karşı çıktı, bakan jet hızıyla yaptı ‘Kervan yolda dizilir’ mantığı ile start verildi…

Kamu hastanelerinde yaşanan ‘bıçak parası’ skandalı dün gündemde büyük yer tutmuştu. Ancak ünlü yazar Nuray Babacan’a AKP’li bir siyasetçi, şehir hastanelerinin karar verilme aşamasındaki toplantıyı anlattı. AKP’li siyasetçi, şehir hastanelerinin yaratacağı sorunlara Bakanlar Kurulu’nun büyük bölümünün katıldığını, ancak itirazlara rağmen ‘kervan yolda dizilir’ mantığı ile start verildiğini söyledi. AKP’li siyasetçi, ekonomik maliyeti açısından değil, vatandaşın hizmete ulaşması açısından yaratacağı sorunları anlattı.

KAMU HASTANESİNDE BIÇAK PARASI

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. 11 kişi ise dün yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

SAĞLIK SKANDALLARI AKILLARA GELDİ

Kamu Hastanelerindeki haksız kazançla ilgili soruşturma başlatılmasına ilişkin ünlü yazar Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısına yer verdi. Babacan, “İki ay önce bir hastadan muayenehanesinde 100 bin lira bıçak parası isteyen doktor, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ‘ameliyat için önünüzde 500 kişi var’ diyen sağlık görevlisi, bu hastanelerde her gün yaşanan sağlık skandalları geldi aklıma” dedi.

KARAR AŞAMASINDA AKP’Lİ KURMAYLAR İTİRAZ ETTİ

Babacan, deneyimli bir AKP’li siyasetçinin kendisine şehir hastanelerinin karar aşamasında toplantıda neler konuşulduğunu aktardı. Babacan, “Deneyimli bir AKP’li siyasetçi, ellerinde patlayan şehir hastanelerine karar verilme aşamasındaki toplantıları anlattı. O dönem şehir hastanelerinin yaratacağı sorunlara Bakanlar Kurulu’nun büyük bölümünün katıldığını, ancak itirazlara rağmen ‘kervan yolda dizilir’ mantığı ile start verildiğini aktardı” dedi.

“BU MİLLETİN BAŞINA BELA OLURLAR”

İşin sadece ekonomik maliyeti açısından değil, vatandaşın hizmete ulaşması açısından yaratacağı sorunların anlatıldığını ve işin şu üç başlıkta özetlendiğini söyleyerek, şu saptamaların yapıldığını aktaran AKP’li siyasetçi şunları söyledi:

“1-Ya bu hastaneler bu coğrafyada örnek teşkil eden kurumlar olurlar.

2-Ya Hacettepe ve Çapa gibi marka ihtisas hastanelerine dönüşürler.

3- Ya da bu milletin başına bela olurlar…”

“YAP-İŞLET MANTIĞI UYGUN OLMADI”

Şu anda yaşanan tam da üçüncü seçenek olduğunu aktaran Babacan, “Bu tartışmalar yapılırken, ‘yap-işlet mantığının hastane hizmetleri için uygun olmadığını, vatandaşın hizmete ulaşma güçlüğünün düşünülmesi gerektiğini, maliyetlerin katlanarak devlet bütçesinde büyük bir yük oluşturacağını’ söyleyenlerin dikkate alınmadığı da anlatılanlar arasında” kulisini de paylaştı.

4 HASTANE SATIŞA ÇIKACAK

Babacan yazısının sonunda Yeni Doğan Çetesinin ortaya çıkmasının ardından kapatılan 10 özel hastaneyle ilgili yeni gelişmeyi anlattı. Babacan, TMSF’nin hastane yönetimlerine götürdüğü öneriyi kabul eden 4 hastanenin satış aşamasına geldiğini söyledi. ‘İlerde dava açmamak kaydıyla’ yapılan bu anlaşmayı kabul edenler yakında satışa çıkacak.