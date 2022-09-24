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Mahir Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemi takvimine ilişkin konuşan AKP’li Mahir Ünal, Meclis açıldığında ilk olarak dezenformasyon yasasının yeniden görüşüleceğini belirtti. Tepki çeken maddeleri nedeniyle yeni yasama dönemine ertelen yasa teklifinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:07
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AKP'li Mahir Ünal Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası olduğunu açıkladı

Mahir Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var
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AKP Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olacağını söyledi.

İktidarın yaklaşan seçimler öncesinde gündeme getirdiği ' sansür yasası' teklifinin görüşmeleri, yeni yasama dönemine ertelenmişti. Teklifin tepki çeken 29’uncu maddesi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını tanımlayarak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.

Ünal, yeni yasama dönemi ile birlikte, ekim ayında Meclis Genel Kurul’u gündemine gelecek yasal düzenlemeleri ve Meclis takvimini anlattı.

Ünal, "Temmuz ayı içerisinde kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ekim ayına ertelediğimizi ifade etmiştik. Bu ertelemeyi de muhalefetle, diğer gruplarla yaptığımız istişarelerle gerçekleştirmiştik. Şimdi 1 Ekim’de Meclis açıldığında ilk sırada Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, yani Dezenformasyonla Mücadele Kanunu’nu ilk gündem olarak alıyoruz” dedi.

AYM VE RTÜK’E ÜYE SEÇİMLERİ

Ünal, Meclis gündemine alınacak diğer kanun teklifler ile ilgili de şu bilgileri verdi:

Sonra Endüstri Bölgeler Kanun Teklifi var. Yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler var. Yani, Mali, Orta Afrika, Lübnan, Azerbaycan tezkereleri var. Yine 9 Ekim’e kadar seçiminin yapılması gereken Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bir üye seçimi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi var. Bir de üzerinde çalıştığımız bir torba yasası teklifi var."

'RUH SAĞLIĞI YASASI TASLAK HALİNE GELDİ'

Ünal, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri başlamadan bu düzenlemeleri Genel Kurul’dan geçirmeyi planladıklarını belirtti.

'Ruh Sağlığı Yasası' ile ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini aktaran Ünal, "Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Recep Akdağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve benim üzerinde çalıştığımız Ruh Sağlığı Yasası var. O da belli bir taslak haline geldi. Önümüzdeki günlerde bütün taraflarla Türk Psikiyatri Dernekleri, PDR gibi taraflarla görüşmeler tamamlandıktan sonra hazır hale getirmeye planlıyoruz. Ruh Sağlığı Yasası da uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı ve Meclis'in beraber çalıştığı yasalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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