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  • AKP'li Mahir Ünal'ın 'tornistan' yaptığı konuşmada daha büyük skandal ortaya çıktı: Bugünkü Türkçeyle bir düşünce ürete

AKP'li Mahir Ünal'ın 'tornistan' yaptığı konuşmada daha büyük skandal ortaya çıktı: Bugünkü Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sarf ettiği “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" ve ““Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz” sözlerini Yeniçağın gündeme taşımasının ardından Ünal’dan açıklama geldi. Yeniçağ’ı düşmanlık çıkarmakla suçlayan Ünal, Cumhuriyeti ce Türkçeyi hedef alan sözlerinin ise arkasında durdu. İşte Ünal’ın savunduğu o sözleri

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:14
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AKP'li Mahir Ünal'ın 'tornistan' yaptığı konuşmada daha büyük skandal ortaya çıktı: Bugünkü Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz

AKP'li Mahir Ünal'ın 'tornistan' yaptığı konuşmada daha büyük skandal ortaya çıktı: Bugünkü Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." İfadelerini kullandı.

“TÜRKÇE İLE BİR DÜŞÜNCE ÜRETEMEYİZ”

Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Mahir Ünal Cumhuriyet’i ve devrimleri hedef alan konuşmasını Yeniçağ’ın gündeme taşımasının ardından ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Bugün “Bir Kitap Okudum” etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız." ifadelerini kullandı.


Oysa Mahir Ünal’ın küçümsediği dilde Halide Edib Adıvar, Ömer Seyfettin, Peyami Safa, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Tarık Buğra, Yusuf Atılgan, Vüs’at O. Bener , Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Füruzan, Oğuz Atay, Nazım Hikmet Ran, Cengiz Aytmatov ve daha niceleri, dünyaya mal olmuş edebiyatçılarımız bu ünü Türkçeyle kazandı. Ayrıca Orhan Pamuk’un herkesin ulaşamadığı Nobel Edebiyat Ödülünü Türkçe yazdığı romanlar ile aldığını hatırlatmak isteriz

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