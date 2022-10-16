AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla... Erdoğan’ın ‘cami alanı’ planı bozuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının son gününde, Üsküdar Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde (Ahmediye Mahallesi) bulunan 254 ada, 34 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde, İBB tarafından 15 Eylül 1997 tarihinde yapılan Üsküdar Merkez Nazım İmar Planı’nda “dini tesis alanında” kalan 76 metrekarelik parselle ilgili olarak istenen değişiklik, önceki yıllarda da birçok kez İBB Meclisi’ne gelmişti.

İBB Meclisi 2017 yılında, iş merkezi fonksiyonuna alınmak istenen parselle ilgili teklifi uygun görmemişti. AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden gelen teklif bu kez, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun oylarıyla, kabul edildi.

PARSEL SAHİBİ EL DEĞİŞTİRDİ

İBB tarafından 1997 yılında dini tesis alanına alınan 254 ada 34 parsel, 2009 yılında Murad Yazıcı tarafından eski sahiplerinden satın alındı. Yazıcı, 2015 yılında söz konusu parseli, satış yoluyla kendi şirketi olan Salarha Şehircilik Mimarlık Mühendislik Şirketi’ne devretti. 2008 yılında İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 34 parseldeki yapının “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil etmişti.

Projesi kabul edilen yeni mal sahibi, parselin dini tesis alanında çıkartılarak, “2. ve 3. derece kentsel ve bölgesel iş merkezleri” fonksiyonuna alınmasını talep etti. Çevredeki yapılaşma hakkı beş kat olduğu için kendisine de bu hakkın tanınmasını istedi. İBB Planlama Müdürlüğü, istenen değişiklik teklifinin parsel bazında yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.