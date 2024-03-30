AKP’li Meclis Üyesi, emekli öğretmenden tepki görünce partisini sildi: AKP’ye değil Murat Gökçekaya’ya oy istiyorum

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Meclis Üyesi, emekli öğretmenden tepki görünce partisini sildi: AKP’ye değil Murat Gökçekaya’ya oy istiyorum
İzmir Çiğli’de kapı kapı dolaşıp oy isteyen AKP’li Meclis Üyesi Harbi Kurt, emekli öğretmenden tepki görünce partisini sildi. Kurt, “Emekliler 10 bin lira maaş alıyor” diyen öğretmeni “AK Parti’ye oy istemiyorum, Murat Gökçekaya’ya oy istiyorum” ifadeleriyle ikna etmeye çalıştı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kapı kapı dolaşarak AKP’li Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya’nın broşürlerini dağıtan AKP’li Meclis Üyesi Harbi Kurt’a, emekli öğretmen olduğunu belirten bir yurttaş tepki gösterdi.

Kurt ise AKP’ye oy vermeyeceğini söyleyen yurttaştan partisine değil adaya oy vermesini istedi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ PARTİSİNE OY İSTEYEMEDİ

Emekli öğretmen, Kurt’a, “AK Parti’ye oy vermem, kusura bakmayın herhalde Türkiye’nin durumunu görmüyorsunuz? Bir öğretmen olarak 20 yıl öğretmenlik yaptım 10 bin lira maaş alıyorum. Oğlum olmazsa ben açıktayım” diye serzenişte bulundu.

Yurttaş yanıt veren AKP’li Kurt ise şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’ye vermeyeceksin abla Murat Gökçekaya’nın şahsına vereceksin. Siz eğitmensiniz benim size bilgi vermem, yol göstermem haksızlık olur. Siz zaten donanımlı birisiniz. Size yol göstermek hadsizlik olur. Emeklilerle ilgili kesinlikle haklısınız, yüzde bir milyon haklısınız. Mevcut belediye başkanı da emekliler için bir şey yapmıyor ki… Murat Gökçekaya ne yapacak biliyor musun? Çevre düzenlemesi yapacak, parkları, yolları yapacak. Kreşler yapacak, çöp kokusundan kurtaracak.”

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