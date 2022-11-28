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  • AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı

AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı

AKP'li ABB Meclis Üyesi Yalçın ava giderken avlandı. Verdiği soru önergesi sonucu Melih Gökçek döneminde aynı bitkilere 85 kat faz daha fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:05
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AKP'li meclis üyesi Nihat Yalçın'ın verdiği soru önergesiyle Melih Gökçek döneminde 85 kat fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı

AKP'li isim Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararı ortaya çıkarttı
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AKP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, peyzajda kullanılan bitkilerin fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi. Önerge üzerine verilen yanıtla ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuz fiyata aldığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi'nde AKP'li üye Nihat Yalçın, ABB Meclisi'nde peyzaj fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi.

ÇİFTÇİLERDEN ALINAN ÜRÜNLERİ VE FİYATLARINI SORDU

Yalçın ABB Meclisi’nde hafta içerisinde verdiği önergede, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum” diye sormuştu.

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE 85 KATA KADAR DAHA UCUZA ALINMIŞ

Yalçın'ın soru önergesi üzerine yapılan araştırma, ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığını ortaya koydu.

Alınan ağaç ve bitkilerden bazılarının karşılaştırmalı fiyat listesi şöyle:

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okur
28.11.2022 22:52
hadi bakalım akepeli üye,gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacanmı.Yoksa hamlen fos mu çıktı.  
 
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