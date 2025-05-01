AKP'li eski meclis üyesi okul bastı! Öğrenciyi yere yatırıp darbetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu’nda yaşanan korkunç olayda, Develi Belediyesi AKP eski meclis üyesi Avukat H. İsmet Medeni, kendi oğlu ile kavga eden 8'inci sınıf öğrencisini darbetmek için okula gitti.

HERKESİN İÇİNDE ÇOCUĞU DARBETTİ!

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Avukat Medeni, okula girerek herkesin gözü önünde çocuğu darbetti. Olaya ilk olarak okul yönetimi, daha sonra ise polis ekipleri müdahale ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AKP’DEN AÇIKLAMA!

Meydana gelen olayın ardından AKP’den bir açıklama yapıldı ve "Bu tür olaylara karşı asla müsamaha gösterilmeyecek, gereken her türlü adım kararlılıkla atılacaktır" ifadelerine yer verildi.