AKP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinin AKP'li Meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hamambaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, AKP Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yüksel, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken olayı gerçekleştiren saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'i Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İL BAŞKANINDAN PAYLAŞIM

AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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