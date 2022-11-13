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AKP’li Mehmet Metiner’den ‘yeni çözüm süreci’ çıkışı: Başlatılmasını zorunlu görüyoruz

AKP'li Eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Eski Türkiye’de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız, ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin bir takım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 01:50
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AKP’li Mehmet Metiner’den ‘yeni çözüm süreci’ çıkışı: Başlatılmasını zorunlu görüyoruz

AKP’li Mehmet Metiner’den ‘yeni çözüm süreci’ çıkışı: Başlatılmasını zorunlu görüyoruz
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AKP-HDP görüşmesi siyaset arenasında ve toplumda tartışmaya yol açtı. HDP'yi ‘siyasi terörist’ olarak nitelendiren iktidar kanadı, bu tutumunun aksine anayasa görüşmesi için HDP'nin kapısını çaldı. Gelişmelere tepki göstermesi beklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise AKP-HDP görüşmesini ‘normal’ karşıladı.

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI ZORUNLU GÖRÜYORUZ"

Ankara’da katıldığı bir etkinliğin ardından konuya ilişkin bir soruya yanıt veren eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, şunları ifade etti:

“Biz HDP’yi Kürtler adına konuşacak bir taraf olarak görmüyoruz, taraflardan biri olabilir ama Kürtler adına, Kürtlerin geleceği konusunda kendisiyle görüşülecek bir parti olarak görmüyoruz. HDP, PKK’nın partisidir. PKK’ya silah bıraktırma sürecinde, -geçmişte olduğu gibi- münhasıran bu konularda muhatap alınabilir. Ama Kürtlerin geleceği, hak ve özgürlükleri konusunda HDP’nin muhatap alınması hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Böyle bir çözüm süreci anlayışını da kabul etmeyiz. Eski Türkiye’de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız, ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin bir takım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz.”

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